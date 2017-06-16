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Москва во время КК-2017 готова принимать по 50-60 тыс. болельщиков в день

16 июня 2017, пятница. 12:02. Футбол

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о готовности столицы к старту Кубка конфедераций, который начнётся завтра, 17 июня, матчем между сборными России и Новой Зеландии.

«Москва готова к Кубку конфедераций. И транспортная инфраструктура, и сам стадион «Спартак». Все обязательства города выполнены в полном объёме. 1020 московских отелей прошли лицензирование перед турниром. Москве есть что показать, что предложить. Во время Кубка конфедераций мы увидим обновлённую Москву.

Болельщиков сборной Чили будет больше 8 тыс. Официальных данных по общему количеству болельщиков во время турнира. Но Москва готова принимать по 50-60 тыс. в день. Команды проблем с передвижением по городу испытывать не будут. Мы этот вопрос неоднократно прорабатывали.

Всего задействовано 1850 городских волонтёров. Их уже сейчас очень легко найти по их яркой форме. Они помогут болельщикам ориентироваться в городе и сделают их пребывание в приятным. Организаторам перед чемпионатом мира нужно посмотреть, как будет работать транспортная и другие инфраструктуры. Некоторые коррективы мы внесём по окончанию Кубка конфедераций.

По регламенту фан-зона будет только на чемпионате мира. А в следующем году фан-зона будет перед главным зданием МГУ и сможет вмещать 42 тыс. человек. Цены на билеты определяет ФИФА. Мы обращались в оргкомитет и просили их снизить, чтобы привлечь больше людей на стадионы, но пока мы только ожидаем ответа на наш запрос", — передает слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций, ждём начала турнира
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубок конфедераций
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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