Москва во время КК-2017 готова принимать по 50-60 тыс. болельщиков в день

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о готовности столицы к старту Кубка конфедераций, который начнётся завтра, 17 июня, матчем между сборными России и Новой Зеландии.
«Москва готова к Кубку конфедераций. И транспортная инфраструктура, и сам стадион «Спартак». Все обязательства города выполнены в полном объёме. 1020 московских отелей прошли лицензирование перед турниром. Москве есть что показать, что предложить. Во время Кубка конфедераций мы увидим обновлённую Москву.
Болельщиков сборной Чили будет больше 8 тыс. Официальных данных по общему количеству болельщиков во время турнира. Но Москва готова принимать по 50-60 тыс. в день. Команды проблем с передвижением по городу испытывать не будут. Мы этот вопрос неоднократно прорабатывали.
Всего задействовано 1850 городских волонтёров. Их уже сейчас очень легко найти по их яркой форме. Они помогут болельщикам ориентироваться в городе и сделают их пребывание в приятным. Организаторам перед чемпионатом мира нужно посмотреть, как будет работать транспортная и другие инфраструктуры. Некоторые коррективы мы внесём по окончанию Кубка конфедераций.
По регламенту фан-зона будет только на чемпионате мира. А в следующем году фан-зона будет перед главным зданием МГУ и сможет вмещать 42 тыс. человек. Цены на билеты определяет ФИФА. Мы обращались в оргкомитет и просили их снизить, чтобы привлечь больше людей на стадионы, но пока мы только ожидаем ответа на наш запрос", — передает слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.