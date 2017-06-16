Смит: подтверждаю, что Россия полностью готова к Кубку конфедераций

Директор по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит в преддверии старта Кубка конфедераций отметил, что Россия полностью готова к турниру.
«Я с огромным удовольствием приехал сюда, сутки остались до первой игры. Все четыре стадиона готовы к турниру, подтверждаю, что Россия полностью готова. Не такая простая задача — организовать Кубок конфедераций. Россия проделала огромную работу, в последние месяцы она проходила очень напряжённо. Российское правительство и оргкомитет всё прекрасно организовали.
Лучшие команды приехали в Россию — победители своих конфедераций. Миллионы болельщиков будут следить за турниром. С нетерпением жду старта», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В этот день сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с Новой Зеландией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 18:00 мск.