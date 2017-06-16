Пасторе: большая ложь, что в сборную Аргентины приглашаются друзья Месси

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе опроверг слухи, что состав национальной команды и список приглашаемых в неё футболистов определяет нападающий Лионель Месси. Пасторе подчеркнул, что игрок «Барселоны» не оказывает никакого влияния на главного тренера «альбиселесте» Хорхе Сампаоли.
«В сборной играют футболисты, которых выбирает тренер. Он сам принимает решения. В команде выступают не друзья, а лучшие игроки. Большая ложь, что в сборную приглашаются друзья Месси. Мы надеемся, что вся эта выдумка исчезнет как можно скорее», — приводит слова Пасторе Ole.
СМИ уже неоднократно писали, что игроков в сборную Аргентины приглашает именно Месси, а не тренеры.