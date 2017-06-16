Мутко выразил надежду, что сборная России порадует игрой и самоотдачей

Президент РФС, заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко на сегодняшней пресс-конференции выразил надежду на успешное выступление сборной России на Кубке конфедераций.
«Мы встали на путь обновления. Сборная строится заново. У нас и новый тренер. Один из перспективных, растущих. Всего девять футболистов представляют сборную, которая выступала на Евро. Я надеюсь, что наша команда порадует игрой, самоотдачей и желанием. Будем рассчитывать на поддержку болельщиков», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций, ждём начала турнира