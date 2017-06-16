Анчелотти беседовал с Вератти, пытаясь убедить его перейти в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» не утратила интереса к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Bild.
Согласно информации источника, главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти на днях беседовал с Вератти, пытаясь убедить его перейти в «Баварию». Итальянский специалист знает о способностях своего соотечественника не понаслышке, поскольку работал с ним в парижской команде.
Главной проблемой для мюнхенцев является сумма трансферной компенсации за игрока: французский клуб требует за Верратти не менее € 65 млн, тогда как «Бавария» не склонна платить больше € 45 млн.
В услугах Верратти заинтересована и «Барселона».