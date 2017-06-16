Мутко заверил, что сборная России точно сыграет товарищеский матч с Бразилией

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заверил, что российская сторона почти договорилась о проведении товарищеского матча национальной команды со сборной Бразилии.
Ранее в СМИ сообщалось, что сборные Бразилии и России могут провести товарищеский матч в преддверии чемпионата мира 2018 года. При этом бразильцы хотят сыграть именно в России, чтобы как можно лучше адаптироваться к климату и российской культуре.
«Бразилия — это наше всё. Играть будем. И мы, и они очень хотят. Можно будет организовать. Сейчас обсуждаем дату. Близки к завершению переговоров. Март? Пока не могу сказать. Но мы обязательно проведём такой матч», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Последний раз сборные Бразилии и России встречались в марте 2013 года в Лондоне. Тогда матч завершился вничью (1:1).