Вуд: сборная Новой Зеландии никого не боится, у нас молодая, хорошая команда

Нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который стартует 17 июня. В этот день в Санкт-Петербурге новозеландцы сыграют против России. Начало — в 18:00 мск.
«У нас молодая, хорошая команда. Мы никого не боимся и хотим, чтобы наши имена появились на футбольной карте мира. Хака (ритуальный танец. — Прим. „Чемпионата“) — это вообще для регби. В регби это и останется», — передаёт слова Вуда корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Новая Зеландия.
«Игра против него – настоящий кошмар!» Кто испытает Россию на прочность
Крис Вуд – главная атакующая сила сборной Новой Зеландии. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа и привлёк внимание клубов.