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«Амкар» подписал контракт с воспитанником «Торпедо»

16 июня 2017, пятница. 13:32. Футбол

Сегодня 20-летний полузащитник Иван Мельников подписал трёхлетний контракт с «Амкаром». Хавбек является воспитанником столичного «Торпедо», в сезоне-2014/15 он отыграл за эту команду 13 матчей молодёжного первенства России и забил два гола, а еще два сезона провел с чёрно-белыми в ПФЛ (35 матчей, 1 гол)

«Мы уже достаточно давно обратили внимание на Мельникова, и за то время, которое он провел у нас на просмотре, убедились в том, что правильно оценивали его потенциал. У Мельникова есть все шансы вырасти в очень неплохого игрока, и мы готовы ему в этом помочь. Желаю Ивану использовать свой шанс и как можно громче заявить о себе в красно-черной футболке!», — цитирует исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова пресс-служба пермского клуба.

Вратарь А. Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром»
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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