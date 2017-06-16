Вуд: Слуцкий хороший тренер, «Халл» будет бороться с «Лидсом» за выход в АПЛ

Нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Новой Зеландии Крис Вуд прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити». Футболист считает, что «тигры» вместе с «Лидсом» будут бороться за выход в Премьер-лигу.
«Слуцкий хороший тренер. Я играю в „Лидсе“, и „Халл“ будет конкурентом за выход в Премьер-лигу», — передаёт слова Вуда корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 АПЛ вылетел в Чемпионшип. «Лидс» в свою очередь занял в первом дивизионе 7-е место, в пяти очках от зоны плей-офф, за право выхода в АПЛ.
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