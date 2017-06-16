22-летний защитник Седрик Гогуа в настоящее время находится на просмотре в «Ростове». Ивуариец ранее выступал за команды «Африка-Спорт» (Кот-д'Ивуар), «Исиа» (Кот-д'Ивуар), «Сейняйоки» (Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Рига» (Латвия).
«Гогуа обладает высокой скоростью, а также отличными физическими данными. В период выступлений в «Сейняйоки» финская пресса называла его одним из лучших игроков лиги, а местные болельщики дали ему прозвище «Доминатор». После выступлений в чемпионате Финляндии Седрик Гогуа перешёл в сербский «Партизан», где получил первый опыт выступлений в еврокубках», — говорится на официальном сайте донской команды.
Гогуа выступал за молодёжные сборные Кот-д'Ивуара U17 и U20.
«Ростов» просматривает ивуарийского защитника Гогуа по прозвищу «Доминатор»