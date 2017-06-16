Абидаль: Вальверде придётся нелегко, но он знает о требованиях «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль считает, что руководство клуба приняло верное решение, сделав ставку на Эрнесто Вальверде в качестве главного тренера команды. Бывший наставник «Атлетика» из Бильбао сменил на этом посту Луиса Энрике.
«Вальверде придётся нелегко, но он знает о требованиях «Барселоны». В «Барселоне» вообще нет ничего лёгкого. Однако Вальверде – высокий профессионал, и я не сомневаюсь в его качествах. Он подходит философии «Барселоны», так как хочет, чтобы его команды показывали зрелищный футбол. Он обладает сильным характером, зная, к чему стремится, и понимая, как должен добиваться цели. Вальверде должен будет адаптироваться к футболистам, а они – к его тактическим концепциям», — цитирует Абидаля испанское интернет-издание Sport.