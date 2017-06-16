«Халл Сити» опубликовал GIF со Слуцким в день юбилея формата изображения

«Халл Сити» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовал изображение GIF с главным тренером Леонидом Слуцким. Сделано это в честь 30-летнего юбилея данного формата.
Напомним, что 9 июня «Халл Сити» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера. 46-летний российский специалист сменил на тренерском мостике Марку Силву.
«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 АПЛ занял 18-е место и вылетел в Чемпиошип.
Изображение также можно посмотреть на официальной странице «Халл Сити» в «Твиттере»
From Russia with love. Что пишут о приходе Слуцкого в «Халл» в Англии
Авторитетные британские таблоиды не могли пройти мимо назначения Слуцкого тренером «Халла». Собираем всё самое интересное.