«ВКонтакте» соберёт новости и результаты матчей КК в специальной ленте

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новостную ленту с записями о Кубке конфедераций – 2017. Любой пользователь социальной сети может включить специальную вкладку, где на протяжении всего турнира будут собираться новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от ведущих спортивных изданий и официального сообщества ФИФА.
В информационном блоке над футбольной лентой, доступной на сайте и в мобильных приложениях, будет отображаться счёт текущих и прошедших матчей, а также анонсы будущих поединков.
Для подключения футбольной ленты нужно перейти по ссылке vk.com/feed/cc2017 Пользователи «ВКонтакте», которые интересуются спортом и подписаны на тематические сообщества, получат уведомление о запуске.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Участие в нём примут действующие победители континентальных и мирового чемпионатов, а также команда-хозяйка предстоящего чемпионата мира.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»