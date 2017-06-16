Майкон: я сроднился с «Локомотивом», надеюсь, обо мне осталась добрая память

Нападающий Майкон, который покинул «Локомотив» и продолжит карьеру в турецком «Антальяспоре», попрощался с болельщиками московского клуба. Форвард провёл в стане красно-зелёных 7 лет, сыграл 193 матча и забил 30 голов.
«Друзья, в «Локомотиве» я провёл семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву», — цитирует Майкона пресс-служба „Локомотива“.