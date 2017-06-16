Мутко и Сорокин провели пресс-конференцию перед стартом КК-2017. Фоторепортаж

В Петербурге 16 июня прошла пресс-конференции перед стартом Кубка конфедераций FIFA. Уже завтра на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч — открытие турнира, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии. На пресс-конференции были подняты вопросы о готовности городов России к турниру, ценовой политике билетов, проблеме дискриминации и состоянии поля нового стадиона в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с пресс-конференции, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.