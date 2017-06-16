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«Мордовия» объявила о назначении Мустафина на пост главного тренера

16 июня 2017, пятница. 15:00. Футбол

Главным тренером «Мордовии» назначен Марат Мустафин. Контракт между клубом и специалистом продлён на один год. Об этом сообщает пресс-служба саранской команды.

Марат Мустафин работает в структуре «Мордовии» начиная с 2000 года, и за это время он успел поработать с большинством тренеров, что руководили командой. Наряду с этим Мустафин уже дважды принимал команду в трудной турнирной ситуации — в качестве и.о. главного тренера. В начале июня Марат Фяридьевич успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO.

В минувшем сезоне ФНЛ «Мордовия» заняла 17-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»

Источник: Официальный сайт ФК "Мордовия" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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