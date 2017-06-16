Кавазашвили: кричал, что сборной нужен свой тренер, наши тренеры самые дешёвые

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что он всегда был сторонником того, чтобы главным тренером сборной России являлся отечественный специалист.
«Чтобы все знали: я был единственным профи, который на всех уровнях кричал, что нам нужен свой тренер. Я так продвигал кандидатуру Черчесова, что даже Мутко согласился со мной. Наши тренеры самые дешёвые. Во-вторых, это принципиальный человек. В-третьих, это человек – герой, который согласился возглавить нашу сборную. Он столкнулся с нелёгкой задачей, когда у нас происходит смена поколений, а новые кадры искать очень сложно. В наше время в клубе было по 5 равноценных игроков, и мы бились за место в составе. Мы делали всё, чтобы не пропустить гол. У тренера постоянно голова болела, кого в состав брать.
Нам не нужно такого количества легионеров. Мутко старается, прислушивается ко мне. Я говорил, что нужно сократить до трёх легионеров, ему удалось уменьшить это число до пяти. Над нами смеются, что у нас лимит на легионеров, но если его не будет, то и сборная не сможет заиграть.
Я не готов сделать прогноз на выступление сборной, даже не хочу. Могу сказать только одно: если Черчесова оставят, несмотря на выступление на Кубке конфедераций, то наша сборная будет через год биться за честь страны, а не за свои карманы", — передаёт слова Кавазашвили корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.