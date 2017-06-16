Лебедева: ЧМ-2018 поможет всем 11 городам, это огромное наследие

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева поделилась ожиданиями от стартующего 17 июня Кубка конфедераций, а также чемпионата мира, который в 2018 году пройдёт в России.
«Первый матч сборной с Новой Зеландией. Так что надежда умирает последней. Стены помогут, как начнут, а дальше болельщики помогут. Верим в команду.
Сочи дал толчок и развитие, у нас сформировалась своя культура, и шаг за шагом турниры дали свои плоды. Проведение ЧМ поможет всем 11 городам, а не только Санкт-Петербургу и Москве, как было обычно. Это огромное наследие», — передаёт слова Лебедевой Андрей Панков.
Путин: надеюсь, сборная России порадует на ЧМ-2018 хотя бы стремлением к победе