Пономарёв: Черчесов собирает новую команду, а не поздно ли он это делает?

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о нынешней сборной России, которая 17 июня матчем с Новой Зеландией стартует на Кубке конфедераций.
«Черчесов собирает новую команду, но возникает вопрос: «А не поздно ли он это делает?» Мы раньше постоянно наигрывали свою команду. Выезжали в Южную Америку. Мы вылетали из Москвы, здесь было «-30», приезжали в Чили, там «+30», и ничего, вничью играли, потому что знали, кто где находится, что от кого ждать. Когда мы понимали, что нам не хватает техники, мы могли перебегать соперника, сейчас такого уже нет. У нас нет таких игроков, как Месси, Роналду, которым дал мяч, они сами знают, что делать. У нас даже не возникало мысли, что мы можем проиграть Чили или Уругваю.
Сейчас что в футболе, что в баскетболе наша молодежь растворяется после окончания спортивных школ. Для них нет места в составах. Возьмём баскетбольный ЦСКА, там сколько русских, 2-3? Как в таких условиях можно воспитать сборную? Если у нас будет такое количество легионеров, то мы никогда не соберём достойную сборную», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Новая Зеландия. Начало — в 18:00 мск.