Созин: Дзюба и Дзагоев через раз играют, то у них нос болит, то горло

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение, что судить о силе сборной России по товарищеским матчам не следует.
«Товарищеские матчи ничего не значат. Венгрия — мёртвая, поэтому победа ничего не значит. У нас есть Дзюба, Дзагоев, которые выступают через раз, а это основной состав! То у них нос болит, то горло, играют по 15 минут. Я больше чем уверен, что игроки поколения Кавазашвили и Пономарёва даже думать не стали бы, а вышли бы на поле и бились», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.
«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы