Нигматуллин: к счастью, Россия играет с Новой Зеландией не в регби, а в футбол

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от выступления российской команды на Кубке конфедераций. 17 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Новой Зеландии.
«Ожидания самые оптимистичные. На чём они основаны? Во-первых, наша команда хорошо сыграла в последних контрольных матчах. Во-вторых, я искренне верю, что у Станислава Черчесова всё получится. В конце концов, мы играем дома.
Сильные стороны сборной России? К сожалению, у нас нет футболистов мирового класса, способных тащить на своих плечах команду к победе. Только за счёт сыгранности игроков и тактических схем, предложенных Черчесовым, можно рассчитывать на хороший результат. Правда, будет очень не хватать Романа Зобнина и Алана Дзагоева. С ними сборная России выглядела бы сильнее.
Очень важно выйти из группы, это основная цель на Кубке конфедераций. А там уж как повезёт. Главная же задача – подготовиться к чемпионату мира, чтобы достойно там выступить.
Что касается Новой Зеландии, то шансов на победу у нашей команды больше. К счастью, мы играем с ними не в регби, а в футбол», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 мск.