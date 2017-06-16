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Нигматуллин: к счастью, Россия играет с Новой Зеландией не в регби, а в футбол

16 июня 2017, пятница. 15:44. Футбол

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от выступления российской команды на Кубке конфедераций. 17 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Новой Зеландии.

«Ожидания самые оптимистичные. На чём они основаны? Во-первых, наша команда хорошо сыграла в последних контрольных матчах. Во-вторых, я искренне верю, что у Станислава Черчесова всё получится. В конце концов, мы играем дома.

Сильные стороны сборной России? К сожалению, у нас нет футболистов мирового класса, способных тащить на своих плечах команду к победе. Только за счёт сыгранности игроков и тактических схем, предложенных Черчесовым, можно рассчитывать на хороший результат. Правда, будет очень не хватать Романа Зобнина и Алана Дзагоева. С ними сборная России выглядела бы сильнее.

Очень важно выйти из группы, это основная цель на Кубке конфедераций. А там уж как повезёт. Главная же задача – подготовиться к чемпионату мира, чтобы достойно там выступить.

Что касается Новой Зеландии, то шансов на победу у нашей команды больше. К счастью, мы играем с ними не в регби, а в футбол», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 мск.

Мостовой: для молодых игроков опыт участия в Кубке конфедераций — это супер!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Руслан Нигматуллин Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
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