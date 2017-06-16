«Монако» объявил о переходе вратаря «Вольфсбурга» Бенальо

Швейцарский вратарь Диего Бенальо покинул «Вольфсбург» и перешёл в «Монако». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до лета 2020 года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Контракт Бенальо с «Вольфсбургом» истекал в конце сезона-2018/19.
«Для меня большая честь присоединиться к «Монако». Результаты команды в прошлом сезоне впечатлили меня. Сделаю всё возможное, чтобы передать свой опыт и помочь команде», — сказал Бенальо.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Монако» в «Твиттере»
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