Сборная России готовится к матчу с Новой Зеландией в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к первому матчу Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня. 16 июня подопечные Станислава Черчесова провели первую тренировку на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Участие в занятии приняли все футболисты, которые есть в распоряжении главного тренера, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Сборная России попала в группу А, где помимо Новой Зеландии будут выступать сборные Португалии и Мексики.
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