Витиньо: не сомневаюсь, к началу официальных матчей ЦСКА будет в полном порядке

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, как проходит подготовка к новому сезону. «Армейцы» проводят сборы в Австрии, куда бразилец прибыл из Рио-де-Жанейро.
«Условия для подготовки у нас просто замечательные. Качество полей, тренажёрный зал, спа-центр, просторные номера, в которых мы живём, — всё это заслуживает самых лестных слов. Не сомневаюсь, что команда к началу официальных матчей будет в полном порядке: здесь просто невозможно подготовиться плохо.
Мои мысли — только вперёд! Я получаю большое удовольствие от игры в ПФК ЦСКА, от работы с остальными ребятами. Задачи наши всем ясны, будем решать их поэтапно. Сейчас самое важное — набрать форму, потом — хорошо стартовать в чемпионате и пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. А лично мне хочется забивать как можно больше голов — на это я себя и настраиваю», — цитирует Витиньо пресс-служба ЦСКА.
В первом туре сезона-2017/18 РФПЛ ЦСКА на выезде сыграет против «Анжи». Календарь можно посмотреть на «Чемпионате».