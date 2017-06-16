На матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика назначен аргентинский арбитр

Матч 1-го тура группы A Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, который состоится 18 июня в Казани, будет обслуживать аргентинская бригада арбитров. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, главным арбитром встречи назначен Нестор Питана.
Матч 1-го тура в группе B Камерун — Чили, который пройдёт в Москве 18 июня, обслужит словенец Дамир Скомина.
Ещё один матч в группе B Австралия — Германия, который пройдёт 19 июня в Сочи, рассудит американец Марк Гейгер.
Календарь матчей Кубка конфедераций.
Матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия обслужит колумбийский арбитр