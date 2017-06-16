Киммих: сборная Германии была приятно удивлена по прибытии в Россию

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от приезда в Россию для участия на Кубке конфедераций–2017. Национальная команда поселилась в отеле в Сочи.
«По прибытии в Россию были приятно удивлены. Отель и тренировочная инфраструктура здесь в отличном состоянии. Нас встретил в России фольклорный ансамбль, а позже на тренировке группа детей просила автографы. Это было мило», — приводит слова Киммиха Немецкий футбольный союз.
«Первые впечатления от Сочи? Не многие из нас были здесь раньше, поэтому для нас всё ещё интереснее. Тренировочное поле в идеальном состоянии и находится близко к отелю. В целом всё здорово, и обстановка вокруг меня устраивает», — сказал нападающий Юлиан Брандт.