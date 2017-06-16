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Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе

16 июня 2017, пятница. 17:46. Футбол

Сегодняшняя тренировка сборной России на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге была открытой для представителей СМИ первые 15 минут.

Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Подопечные Станислава Черчесова в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся со сборной Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций.

Сборная России готовится к матчу с Новой Зеландией в полном составе

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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