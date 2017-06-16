«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тюмень»

Футболисты «Урала» в рамках домашнего сбора провели товарищеский матч с «Тюменью». Встреча, которая состоялась на «СКБ-Банк Арене», завершилась вничью со счётом 2:2.
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами — на точный удар Георгия Кучиева хозяева ответили голом Владимира Ильина. Во второй половине игры Иван Сметанин вывел «Тюмень» вперёд и почти сразу же «Урал» сумел отыграться — отличился Дмитрий Билоног.
Товарищеский матч
«Урал» (Екатеринбург) — «Тюмень» (Тюмень) — 2:2 (1:1)
Голы: Кучиев (0:1); Ильин (1:1); Сметанин (1:2); Билоног (2:2).
«Урал» (первый тайм): Годзюр, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков, Подоксёнов (Корелин), Павленко, Димитров, Глушков, Юсупов, Ильин.
«Урал» (второй тайм): Арапов, Нисафутдинов, Ойеволе, Фомин, Князев, Киселев, Корелин, Ставпец, Билоног, два игрока на просмотре.