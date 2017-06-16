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Бирхофф: сборная Германии хочет проверить свои силы и выиграть КК-2017

16 июня 2017, пятница. 18:09. Футбол

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился впечатлениями от приезда в Россию на Кубок конфедераций–2017, а также рассказал о своих ожиданиях от турнира. Национальная команда поселилась в отеле в Сочи.

«В России получили тёплый приём. Инфраструктура и тренировочное поле здесь в отличном состоянии. Игроки усердно трудятся и сконцентрированы на тренировках. Для многих из них это первый турнир. Можно сказать, что каждому игроку сборной Германии есть что доказывать.

Вопросами безопасности занимаются эксперты. Ощущаем себя под защитой, когда, например, находимся в пути на тренировку. Чувствуем себя в безопасности и уверены в силах отвечающих за это служб.

Кубок конфедераций является важным турниром, который даёт нам возможность проверить свои силы на фоне других команд. Нашим приоритетом является развитие игроков, но, конечно, мы также хотим и выиграть турнир. Кубок конфедераций поможет в развитии футболистам и станет полезным для каждого из них», — цитирует Бирхоффа немецкий футбольный союз.

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Источник: Немецкий футбольный союз Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Оливер Бирхофф Кубок конфедераций
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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