Тарханов: думаю, «Урал» выиграл 4:0, потому что два забили в свои ворота

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Тюменью» (2:2).
«Думаю, мы сегодня выиграли 4:0, потому что два забили в свои ворота (смеётся). Два в свои, два в чужие. Хороший соперник нам противостоял. Мы провели трёхдневную работу. Два дня работали в двухразовом режиме. И решили сегодня дать сыграть по тайму. Большая группа игроков отсутствует пока.
До 19 работаем на базе. 19 июля сыграем товарищескую игру в Асбесте. 18 сыграем вторым составом с «Челябинском», — сообщил Тарханов.
«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тюменью»