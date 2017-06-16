Чемпионат Шотландии – первый в Европе по числу контратак, РФПЛ на 16-м месте

По данным InStat, больше всего контратак по итогам сезона-2016/17 фиксировалось в матчах чемпионата Шотландии. Во встречах этого турнира в среднем за 90 минут проводилось 39,10 контратаки.
Второе и третье места по этому показателю заняли чемпионаты Румынии (38,42) и Бельгии (38,14). Российская Премьер-Лига (34,76) – на 16-м месте в списке европейских чемпионатов, в которых проводится наибольшее количество контратак. Чемпионат Англии (33,92) оказался на 18-й позиции, а испанская Примера (33,56) – на 19-й.
По итогам минувшего сезона чемпионата Испании нападающий «Реала» Криштиану Роналду в контратаках забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Он принял непосредственное участие в 67% от всех быстрых атак мадридцев.
Список европейских чемпионатов, в которых по итогам сезона-2016/17 проводили наибольшее количество контратак:
1. Шотландия – в среднем 39,10 контратаки за 90 минут;
2. Румыния – 38,42;
3. Бельгия – 38,14;
4. Чехия – 37,66;
5. Турция – 36,72;
…11. Франция – 35,64;
12. Германия – 35,46;
…14. Италия – 35,12;
…16. Россия – 34,76;
…18. Англия – 33,92;
19. Испания – 33,56.