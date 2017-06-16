Медведев пригласил белорусских коллег на матч открытия Кубка конфедераций

Премьер РФ Дмитрий Медведев пригласил членов белорусской делегации, прибывших на заседание совета министров Союзного государства России и Беларуси, поболеть за российскую сборную на матче открытия Кубка конфедераций.
«Завтра в Петербурге открывается Кубок конфедераций ФИФА 2017 года. Сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии. Сборная Беларуси играла с Новой Зеландией и добилась хорошего результата. Посмотрим, как сыграет российская сборная», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совмина.
«Я приглашаю всех наших белорусских друзей, у кого есть время, поболеть за сборную Российской Федерации», — приводит слова Медведева interfax.by.