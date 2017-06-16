Базелюк тренируется с молодёжной командой ЦСКА

В пятницу, 16 июня, молодёжная команда ЦСКА провела первую тренировку после выхода из отпуска.
Занятие под руководством нового старшего тренера Андрея Аксёнова прошло на искусственном поле стадиона «Октябрь».
Вместе с молодёжной командой форму поддерживает нападающий Константин Базелюк, сообщает официальный сайт «армейцев».
Прошлый сезон 24-летний форвард провёл в аренде в португальском «Эшториле». В 13 матчах он забил три мяча.
Завтра красно-синих ждёт медицинское обследование, после которого команда заедет в Ватутинки на предсезонный сбор.
Яровинский: вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ