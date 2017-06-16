Во время КК-2017 будет работать мультиязычный центр поддержки болельщиков

Российский футбольный союз и Европейская юридическая служба в партнёрстве с City Sightseeing Russia объявляют о создании мультиязычного центра поддержки болельщиков. Центр начинает работу по справочно-информационным и правовым вопросам впервые в мировой практике с 17 июня по 3 июля. В эти дни в России пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017.
При возникновении любой неопределённой или конфликтной ситуации каждый болельщик вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, страны проживания и регистрации, может круглосуточно обратиться и безвозмездно получить высококвалифицированную консультацию по телефону «горячей линии» (8-800-775-76-88).
«РФС положительно оценивает итоги работы центра поддержки болельщиков в рамках финальной части Евро-2016 и всецело поддерживает распространение его работы в рамках международных матчей, которые пройдут в России в 2017 году. Это позволит создать дополнительные предпосылки и возможности по поддержанию среды, свободной от дискриминации и насилия, для более комфортного и безопасного пребывания в Российской Федерации футбольных болельщиков», — сказал генеральный директор РФС Александр Алаев.