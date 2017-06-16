Смолов заверил, что сборная покажет атакующий футбол на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Фёдор Смолов рассказал, какой футбол пытается привить команде главный тренер Станислав Черчесов.
«Черчесов пытается привить сбалансированный футбол с уклоном в атаку. Но если у тебя не всё в порядке с защитой, трудно бежать с шашками наголо вперёд. Должна быть дисциплина. При этом футбол на Кубке конфедераций сборная России покажет атакующий, вот увидите.
Если нужно охарактеризовать сборную Черчесова одним словом, то я загляну в будущее и скажу «дерзкая». Мне так хочется. Много молодых ребят, у которых есть задор, плюс харизма Станислава Саламовича, его темперамент. Если всё это сложить вместе, получится что-то хорошее», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полную версию интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.