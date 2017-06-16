Смолов: никогда не скажу «мы г**но» ни про сборную, ни про себя, ни про тренеров

Нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, что нужно сделать на Кубке конфедераций, чтобы не «обделаться», как говорил прежний наставник национальной команды Леонид Слуцкий после Евро-2016.
«В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме «мы г**но» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнёров по команде. Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: „Всё это было не зря», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.