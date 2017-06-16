Смолов: «Краснодар» станет топ-клубом, когда усилит состав и тренерский штаб

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о том, чего не хватает «быкам» для того, чтобы стать топ-клубом.
«Клубу нужно расти и соответствовать своей растущей популярности по всей стране. Нужно укреплять состав, покупать сильных футболистов, усиливать тренерский штаб. Оставить Смолова? Я об это не говорю, потому что у меня контракт ещё на четыре года», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полную версию интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате».
Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая!
Большое и откровенное интервью Фёдора Смолова – о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.