Московское «Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» провело товарищескую встречу с «Черноморцом» из Балчика, который выступает во втором болгарском дивизионе.
Матч завершилась победой российской команды со счётом 2:0. На 52-й минуте Кирилл Панченко точным ударом с пенальти счёт открыл, а спустя ещё 17 минут гол Антона Соснина закрепил преимущество москвичей.
Завтра, 17 июня, бело-голубые проведут последнюю тренировку в рамках болгарского сбора, после чего вылетят в Москву. Следующий сбор команды, который начнётся 21 июня, пройдёт в Австрии.