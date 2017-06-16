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Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы 6х6

16 июня 2017, пятница. 20:13. Футбол

16 июня в 20:30 по московскому времени любительская сборная России сыграет в Брно (Чехия) в полуфинале Мини-Евро по футболу 6х6 с национальной командой Венгрии.

Для России этот полуфинал станет вторым в истории. На своем первом Мини-Евро в 2013 году команда Дмитрия Смирнова сразу вошла в четвёрку сильнейших, но сначала уступила в полуфинале по пенальти Хорватии, а затем таким же образом проиграла в матче за третье место Германии. Причём в игре соперник спасся от поражения на второй добавленной минуте.

Венгрия ещё ни разу не доходила до столь высокой стадии, хотя в прошлом году принимала турнир у себя в Секешфехерваре. Сборные России и Венгрии ещё ни разу не пересекались на ЧЕ, и обе считались перед началом соревнований в числе фаворитов.

В четвертьфинале Россия благодаря голу Сергея Фаустова после передачи Александра Куксова одолела Словению. Венгрия в основное время не смогла выявить победителя в противостоянии с Польшей (1:1), но была сильнее по пенальти.

В другом полуфинале встретятся Румыния, самая титулованная сборная континента, и хозяева чемпионата Европы чехи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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