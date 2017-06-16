Смолов: ребята из «Спартака» настойчиво зовут к себе

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал слова владельца клуба Сергея Галицкого о том, что тот готов отпустить форварда, но только не в «Спартак».
«Обсуждали этот вопрос с Галицким. Зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из „Спартака“ я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе. „Спартак“ или „Боруссия“? Не хочу отвечать на этот вопрос», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.