«Дерби Каунти» объявил о соглашении с «Ливерпулем» по трансферу Уисдома

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил о достигнутом соглашении с «Ливерпулем» по трансферу защитника Андре Уисдома. Финансовые условия сделки не разглашаются.
24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «баранами». Медосмотр в «Дерби Каунти» Уисдом пройдёт после возвращения из отпуска позже в этом месяце.
В прошедшем сезоне англичанин выступал на правах аренды за австрийский «Ред Булл Зальцбург».
До этого Уисдом выступал в аренде в «Вест Бромвич Альбион», «Норвич Сити» и «Дерби Каунти».