«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Валенсии» вратаря Райана за рекордную сумму

«Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Мэтью Райана. 25-летний футболист подписал с английским клубом контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Брайтона».
Райан прибудет в расположение новичка английской Премьер-лиги 1 июля. «Брайтон» сообщил, что сумма трансфера стала рекордной для клуба, но не уточнил конкретных цифр.
Вторую половину минувшего сезона Райан провёл в Бельгии на правах аренды. Голкипер сыграл за «Генк» в шести матчах чемпионата и пропустил три мяча.