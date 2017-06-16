В Испании утверждают, что Роналду решил покинуть «Реал» ещё два месяца назад

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение об уходе из мадридской команды ещё два месяца назад, сообщает AS.
По информации издания, об этом португальский футболист сообщил своему агенту Жорже Мендешу в апреле. Отмечается, что именно Мендеш убедил Роналду не сообщать общественности о своём решении в преддверии решающих матчей сезона.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.
Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.