Смолов рассказал, почему российские игроки редко уезжают в Европу

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о том, почему российские футболисты не переезжают в Европу, предпочитая оставаться в РФПЛ.
«Это проблема, но на неё все смотрят через лимит, из-за которого клубы платят игрокам большие деньги. На самом деле проблема в том, что мы за границей — легионеры, у русских нет европейских паспортов. В чемпионате Испании и Италии есть лимит: три футболиста в сезон не из Европы, будь они из России, Африки, Азии или Латинской Америки. При прочих равных кого купят? Англию не берём, там ты должен отыграть много игр за сборную. Кого они подпишут? Условного южноамериканца за миллион или россиянина-легионера? Если бы нам дали европейские паспорта, уверяю, наших ребят в Европе было бы гораздо больше. В раннем возрасте все бы уезжали, как это делают европейцы, африканцы и латиноамериканцы», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.