Пети: «Арсеналу» нужны игроки с чемпионским характером

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что «канонирам» нужны игроки с чемпионским характером.
«Я уверен, что Венгер и „Арсенал“ готовы изменить ситуацию, выложив деньги для того, чтобы привлечь игроков с менталитетом победителей. Уверен, что в ближайшем будущем несколько таких футболистов перейдут в „Арсенал“.
Это один из самых богатых клубов в мире. В финансовом отношении у него нет проблем, поэтому тут есть два варианта — либо тратить, либо вводить в состав молодёжь из академии. Но в первой команде в последние годы воспитанники академии почти не появлялись. Поэтому «Арсеналу» нужны игроки с чемпионским характером, но в мире футбола таких футболистов не так много», — цитирует Пети Sky Sports.