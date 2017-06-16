Агент Манчини: Манолас? Роберто интересуется половиной игроков серии А

Агент Алессандро Аустини, который представляет интересы главного тренера «Зенита Роберто Манчини, прокомментировал информацию о том, что защитник «Ромы» Костас Манолас может продолжить карьеру в российском клубе.
«Манолас? Манчини интересуется половиной игроков серии А. Ему также нравятся и Паредес, и Джеко. Что касается Маноласа, то его кандидатура выделяется, поскольку по ней может быть серьёзное предложение», — приводит слова Аустини giallorossi.net со ссылкой на его слова в эфире Tele Radio Stereo.
Ранее агент Яннис Евангелопулос, представляющий интересы Маноласа, сообщил о переговорах с «Зенитом». Контракт Костаса с «Ромой» действует до лета 2019 года.