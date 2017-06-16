Ассу-Экотто, которому предлагали сниматься в порно, продлил контракт с «Метцем»

Защитник «Метца» Бенуа Ассу-Экотто продлил контракт с французской командой. Футболист подписал соглашение, которое рассчитано ещё на один год, информирует официальный сайт «Метца».
В мае британский специалист Гарри Реднапп рассказал, что приглашал в свою команду Ассу-Экотто, но тот заявил, что хочет стать порноактёром. Позже Ассу-Экотто признался, что это была шутка.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 33-летний защитник провёл 18 матчей (16 — с первых минут), в которых отметился одной голевой передачей.
Реднапп: Ассу-Экотто признал, что хочет стать порнозвездой