Путин пригласил победителей турнира «Будущее зависит от тебя» на первый матч КК

Победители XII открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» увидят первый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия – Новая Зеландия (17 июня) на стадионе «Санкт-Петербург». Президент Российской Федерации Владимир Путин лично пригласил юных футболистов посмотреть открытие Кубка вместе с ним.
«Будущее зависит от тебя» — самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный на их физическое развитие, успешную социализацию и содействие семейному устройству. За 12 лет в соревнованиях, организованных компанией «МегаФон», приняли участие более 34 000 ребят из 140 городов семи стран мира, тысячи из них благодаря проекту нашли своё призвание и место в жизни, почти 400 ребят обрели новых родителей.
Победителями XII соревнований, финал которых проходил в мае в Сочи, стали команды «Оренбуржье» из Орска в младшей возрастной группе и «Галактика» из Смоленской области в старшей возрастной группе. Ребята изо всех сил боролись за традиционный главный приз – поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».