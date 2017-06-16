Агент Кришито: если «Зенит» не хочет отпускать игрока, трудно изменить что-то

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, вновь сообщил о том, что санкт-петербургский клуб вряд ли отпустит итальянского футболиста.
«Доменико с любовью относится к „Дженоа“, тут нет ничего нового. Но в любом случае нужно вести переговоры с российским клубом. Тот факт, что по действующему соглашению остаётся год, не влияет на ситуацию.
Посмотрите, как развивалась ситуация с Витселем и «Ювентусом». Если «Зенит» не желает отпускать игрока, становится трудно изменить что-то. Кришито для них не просто игрок, он лидер и капитан. Не говоря уже о том, что в настоящее время команду возглавил итальянский тренер», — цитирует агента Calciomercato.