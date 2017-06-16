«Сток Сити»: слухи о переходе Руни из «МЮ» — это дикая спекуляция

Исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз сообщил, что слухи, согласно которым нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может перейти в его команду, не являются правдой.
«Не знаю, откуда взялись эти слухи. Летом такое часто случается. Это дикая спекуляция, которая не соответствует действительности. Мы не вели и не ведём с Руни никаких переговоров», — цитирует Скоулза Stoke Sentinel.
Ранее СМИ сообщали, что в переходе Руни заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и несколько клубов из Китая.
Руни перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона». Действующий контракт 31-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.